Lycées franciliens : l’immense défi de la rénovation pour la région

En décembre dernier, des images choquantes du lycée Voillaume d’Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis avaient fait le tour des réseaux sociaux : thermomètres affichant 12 degrés, salles vétustes et toilettes dégradées… Le ministre de l’Education de l’époque, Pap Ndiaye, s’était rendu sur place en compagnie de la présidente d’Ile de France, Valérie Pécresse. L’ancienne candidate LR à l’élection présidentielle tient ce jeudi matin, à Saint-Ouen, une conférence de presse au sujet des chantiers de rénovation des lycées franciliens.

40% des lycées franciliens nécessitent une rénovation globale

Car il est difficile de dire si, depuis la fin de l’année 2022, la situation s'est améliorée dans les lycées vétustes franciliens, tant les chantiers sont nombreux, complexes, et longs à achever. D’après un audit de la région réalisé en 2017, 190 lycées, soit 40% du parc, avaient besoin d’une rénovation globale.

"Je travaille dans un lycée où il y a des pigeons dans les faux plafonds des salles", décrit Cyril Verlingue, responsable du bâti scolaire pour le syndicat Snes-FSU, et professeur en Seine-et-Marne. "Donc les salles sont toujours moisies, très dégradées, avec des infiltrations sur les faux plafonds", raconte-t-il.

6,6 milliards d’euros annoncés

La région Île-de-France n’a pas été sollicitée pour intervenir dans ce lycée. Mais sur tout le territoire, la collectivité a promis une enveloppe de 6,6 milliards d’euros pour rénover le bâti scolaire. Cette somme doit s’étaler sur dix ans, entre 2017 et 2027, dans le cadre d’un "plan prévisionnel d'investissement" (PPI).

"On est à la moitié du PPI, et on n'a que 79 chantiers qui ont été livrés", observe Cyril Verlingue. "On est à 50% de la durée de ce plan mais il y a à peine 30% qui est effectué, sur les plus de 5 milliards de rénovations annoncées", détaille-t-il. "Ce sera difficile de dépasser 50% des chantiers qui étaient prévus", juge Cyril Verlingue.

Outre les retards, certains chefs d’établissements regrettent, par ailleurs, l’absence de suivi rigoureux des chantiers. Des malfaçons sont, en effet, parfois constatées une fois les travaux finis.