Le temps samedi : la douceur se maintient au nord comme au sud

La douceur se maintiendra samedi, selon Météo France qui prévoit une nouvelle onde pluvieuse venant par l'ouest dans la nuit de samedi à dimanche. Les conditions anticycloniques persisteront sur le pays favorisant à cette époque de l'année la présence de beaucoup d'humidité de basses couches. De nombreux nuages bas perdureront tout au long de la journée sur l'arc méditerranéen, remontant jusqu'en moyenne vallée du Rhône ainsi que sur l'Île de Beauté.

Un ciel voilé plus au nord

Plus au nord, de l'estuaire de la Loire vers la Bretagne jusqu'aux plages normandes, le ciel sera voilé par des nuages d'altitude au lever du jour. Ces nuages deviendront de plus en plus denses au fil de la journée annonçant l'arrivée d'une nouvelle dégradation pluvieuse qui va stagner une bonne partie de la journée sur les régions proches de la Manche.

De la Nouvelle-Aquitaine vers l'Occitanie, de la région Auvergne-Rhône-Alpes vers l'intérieur de la région PACA, les quelques brouillards matinaux se résorberont au fil des heures pour laisser place à un ensoleillement assez généreux, contrarié par moments de nuages d'altitude peu épais.

Un vent sensible en bord de Manche

Des Hauts-de-France en allant vers l'Île-de-France, le Centre-Val-de-Loire et le Grand-Est, les brouillards et nuages bas évolueront lentement, moins favorablement vers le Val de Saône. Le vent de sud à sud-ouest sera sensible sur les côtes de Manche. Il atteindra 40 à 50 km/h en pointes.

La grisaille nocturnes maintiendra les températures à un bon niveau sur le tiers nord du pays ainsi que sur les bords de la Méditerranée avec des minimales comprises entre 7 et 11 degrés, elles seront comprises entre 4 et 7 au sud, voisines de 9 à 12 sur la façade atlantique.

les maximales seront toujours aussi douces avec 10 degrés vers Lyon, 12 degrés vers Strasbourg, 13 à Paris, 14 à Lille, 15 à Brest et à Nice, 18 à Toulouse, jusqu'à 21 à 24 dans les Pyrénées-Atlantiques.