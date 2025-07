Ce lundi, le journaliste et écrivain Vincent Roy est revenu dans Europe 1 13h sur le discours aux armées d'Emmanuel Macron. Peu avant, le général Thierry Burkhard s'est exprimé vendredi 11 juillet lors d'une conférence de presse inhabituelle. Une intervention "très suspecte", pour le consultant.

"Nous vivons un moment de bascules. Jamais depuis 1945 la liberté n’avait jamais été aussi menacée et la paix sur le continent n’avait dépendu de nos décisions présentes", a déclaré Emmanuel Macron lors de son discours aux armées, durant lequel il a annoncé une augmentation du budget militaire en 2026 et en 2027.

Pour Vincent Roy, Emmanuel Macron fait de la politique avec cette prise de parole. "C'est de la parlotte", évoque-t-il.

Une intervention surprenante

"Non seulement il n'est plus audible ou pas très audible et je pense même qu'il en a conscience", relate-t-il. "Il nous a teasé le discours qu'il a fait grâce au général Thierry Burkhard", qui a pris la parole ce vendredi lors d'une inhabituelle conférence de presse.

"Quand est-ce que vous avez vu un général s'exprimer ? C'est quand même très très rare", développe-t-il. Pour lui, le Chef d'état major des armées s'est exprimé "dans un timing extrêmement précis" pour évoquer "tous les dangers". Une manière pour le président de la République "d'asseoir sa parole". Pour que sa voix porte, "il a pris un amplificateur deux jours avant". "J'ai trouvé ça très suspect", conclut-il.