Jusqu'à 15.000 euros d'amende : la mairie d'Agen sanctionne les consommateurs de gaz hilarant

Afin de prévenir les comportements à risques et préserver la propreté de l'espace public, la municipalité d'Agen a pris un arrêté réglementant la détention, l'utilisation et l'abandon de protoxyde d’azote sur la commune.

Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais l’été, il prend souvent de l’ampleur. Depuis plusieurs années, le protoxyde d'azote, surnommé "proto" ou "gaz hilarant" est détourné de son usage originel à des fins récréatives. Sauf que les risques pour la santé ne sont pas anodins : asphyxie, brûlures, perte des réflexes, soucis neurologiques ou cardiaques.

Prévenir les comportements à risques

Face à la banalisation de ce produit, la municipalité d'Agen a pris un nouvel arrêté, réglementant la détention, l'utilisation et l'abandon de protoxyde d’azote sur la commune. L'objectif : prévenir les comportements à risques et préserver un espace public apaisé, sans oublier la propreté des rues. Car ces cartouches de protoxyde d'azote, au petit matin, se retrouvent bien souvent sur le sol.

"Ils sont dans les voitures et ils traînent avec leurs ballons et leur protoxyde d'azote. Une fois qu'on l'a consommé, on n'est plus dans son état normal", lance ce riverain. "Quand on arrive le matin, on ramasse des bouteilles par-ci par-là. Il vaut mieux faire de la chantilly avec et ne pas se faire de la chantilly au cerveau", ajoute cet autre habitant.

Une augmentation de la consommation constatée

Ils constatent le phénomène dans le secteur du Gravier, l'un des lieux de la ville où cette consommation détournée de protoxyde d'azote n'est pas sans conséquence. "Les agents sur le terrain ont bien constaté une augmentation. Sur la période des beaux jours, on récupère beaucoup de cartouches, voire quand on va sur des troubles ou des atteintes à la tranquillité publique, on est confronté à des gens qui consomment ces ballons de protoxyde d'azote", détaille Elyazide Ismail, chef de la police municipale d'Agen.

Un enjeu de propreté et de santé publique

Ce nouvel arrêté municipal interdit la détention, l'usage et l'abandon des cartouches de protoxyde d'azote entre 21 heures et 7 heures du matin. "C'est un enjeu pour nous : propreté et santé publique. Les gens sont diminués et notamment dangereux du point de vue de la conduite. Les gens, ils sont avec leur cartouche, ils bricolent, on les voit et on peut les sanctionner. Il s'agira d'une amende de deuxième catégorie, de 150 euros, c'est déjà dissuasif", avance le maire d'Agen, Jean Dionis du Séjour. Mais l'amende peut grimper jusqu'à 15.000 euros.

La municipalité a également interdit, depuis le début du mois, la vente d'alcool à emporter après 21 heures.