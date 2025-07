À Argenteuil, dans le Val-d'Oise, la famille d'un dealer expulsée de son logement social, les habitants applaudissent

À Argenteuil, dans le Val-d'Oise, la famille d'un dealer qui habitait au sein de la cité Joliot-Curie a été expulsée de son logement social après la perquisition de son domicile. Lors des fouilles, 2,3 kg de cannabis ont été retrouvés. Une décision largement approuvée par les habitants rencontrés par Europe 1.

C'est un exemple de l'application de la tolérance zéro pour le trafic de drogue. À Argenteuil, dans le Val-d'Oise, la famille d'un dealer condamné par la justice vient de quitter le logement social qu'elle occupe sur ordre de la préfecture. Plus de deux kilos de cannabis avaient été retrouvés dans l'appartement lors d'une perquisition. Une expulsion approuvée par les riverains.

"Ils n'ont pas à vivre ici"

Entre les barres d'immeubles de la cité Joliot-Curie, les espaces verts peinent à cacher les façades grises. Les airs de jeu sont vides, quelques promeneurs tout de même comme Monique, accompagnée de son mari, qui promène son chien et quand on l'interroge sur l'expulsion de cette famille, le discours est sans appel.

"Ici, normalement, ce sont des logements sociaux, c'est pour ceux qui ont des petits revenus, alors qu'eux ils gagnent bien leur vie, par mois ils sont à 4.000 balles, voire plus. Ils n'ont pas à vivre ici, on laisse la place pour les autres personnes qui respectent et qui veulent vivre tranquille, sans crainte", témoigne-t-elle.

Une décision cohérente pour les habitants

Expulser la famille d'un dealer est une décision cohérente explique également quelques mètres plus loin Michel, de retour du travail. "S'ils ont la preuve que le locataire est au courant de ces affaires, le préfet [a bien fait], je suis d'accord avec lui. Pour ces gens-là, qui font ces trafics, je suis pour l'expulsion", juge-t-il.

Des habitants parfois même très remontés, c'est le cas de Jacqueline qui vit dans la cité depuis 1982. "Il fallait faire attention", lance-t-elle. Une expulsion qui, selon tous les habitants rencontrés, n'arrêtera malheureusement pas le trafic. Beaucoup estiment que leur cité est laissée à l'abandon.