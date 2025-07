«Opération tranquillité vacances» : ces rondes de police ou de gendarmerie qui dissuadent les cambrioleurs

Les vacances d’été ont débuté et vous êtes donc nombreux à avoir quitté votre logement pour rejoindre votre lieu de villégiature. Pour prévenir le risque d’intrusions malveillantes, les autorités ont mis en place, il y a une dizaine d’années, "l'opération tranquillité vacances".

C’est une hantise pour les vacanciers : partir se reposer au soleil, revenir quelques semaines plus tard et découvrir la porte de son logement fracturée après le passage de cambrioleurs. Pour éviter ces mauvaises surprises, les autorités ont lancé "l'opération tranquillité vacances" il y a une dizaine d'années. Des patrouilles de police ou de gendarmerie, de jour comme de nuit, surveillent alors votre logement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des rondes jour et nuit

Vérifier chacun des volets, chaque porte, faire le tour du jardin, repérer ce qui a potentiellement été déplacé... En ce début de mois de juillet, l'adjudant-chef Gouson et ses collègues ont une cinquantaine de maisons fermées sur leur itinéraire. "Nous, on est là pour sécuriser le domicile de la personne. Il n'y a aucune marque d'effraction, on prend donc notre application et on valide", indique-t-il au micro d'Europe 1.

À lire aussi Home-jacking, cambriolage... Attention à toutes ces informations que vous donnez involontairement

Une inscription en cinq minutes

Des habitations sécurisées pour une inscription qui ne prend que cinq minutes. Mais cette routine reste encore trop rare, regrette la lieutenante-colonelle Marion Klein. "Quand on part en vacances, on fait une check-list pour ne rien oublier. On peut aussi rajouter sur sa check-list de faire sa déclaration soit en brigade, soit en commissariat, soit sur le site internet tout au long de l'année", invite-t-elle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cette démarche de prévention sera d'autant plus utile, insistent les gendarmes, qu'elle deviendra un réflexe, quels que soient les motifs et les durées d'absence. Car contrairement aux idées reçues, disent-ils, le nombre de cambriolages est stable tout au long de l'année.