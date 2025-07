Budget des armées : que va permettre l’accélération du calendrier voulue par Emmanuel Macron ?

Lors de son traditionnel discours aux armées à la veille de la Fête nationale, le président de la République a annoncé une accélération de la hausse des dépenses de défense de la France dans les deux prochaines années, afin de répondre à "un monde plus brutal".

Avec l'augmentation du budget des armées, Emmanuel Macron vise l'efficacité. Il a ainsi annoncé 3,5 milliards d’euros supplémentaires en 2026 puis 3 milliards de plus en 2027. En réalité, il s’agit d’une accélération du calendrier. L’objectif de 64 milliards devra être atteint en 2027 et non en 2030, comme prévu initialement. Mais concrètement, que cela va-t-il changer dans les armées ?

Être prêt, plus rapidement

Cette accélération de la dépense dans le budget militaire va activer trois leviers. D’abord les livraisons de matériel qui devaient arriver entre 2027 et 2030 auront lieu plus tôt. C’est le cas par exemple des équipements pour les réservistes.

Ensuite, ce budget disponible plus rapidement va permettre d’acquérir des capacités sur lesquelles la précédente loi de programmation faisait l’impasse. On parle-là de satellites, de puissance de feux dans la profondeur, avec par exemple des missiles qui peuvent aller au-delà de 5.000 km ou encore d’outils de guerre électronique. Enfin la défense française va gagner en épaisseur. Plus de munitions plus rapidement disponibles. Aujourd’hui, moins de 10 systèmes de défense sol-air sont utilisables.

Insuffisant, ne serait-ce pour sécuriser la cinquantaine de sites nucléaires, civils ou militaires, répartis sur l’ensemble du territoire. À l’heure où des puissances comme l’Iran ou la Russie revendiquent l’acquisition de missiles pouvant atteindre n’importe quel point du globe, une défense antiaérienne robuste n’est plus considérée comme accessoire. Y compris pour des nations éloignées des lignes de front.