14 Juillet : «Ça fait du bien pour la patrie», sur les Champs-Élysées, un public en communion avec l'armée française

Après s'être tenu exceptionnellement sur l'avenue Foch en raison des Jeux olympiques de 2024, le défilé du 14 Juillet retrouvait ce lundi matin la plus belle avenue du monde. Et le public était au rendez-vous le long des Champs-Élysées pour assister à l'impressionnante parade militaire.

Ce lundi 14 juillet, un public aux anges s'est rassemblé sur les Champs-Élysées pour assister au traditionnel défilé militaire, entouré par un très impressionnant dispositif de sécurité. Pour encadrer l'événement et le reste des festivités, près de 12.000 policiers et militaires de la gendarmerie ont ainsi été engagés sur l'ensemble de la capitale et dans son agglomération.

"Ça fait du bien pour la patrie"

Comme chaque année, les drapeaux français flottaient en nombre sur la plus belle avenue du monde. Pour Christophe, accoudé aux barrières de sécurité devant les véhicules blindés de l'armée de terre, il fallait être là cette année encore pour rendre hommage aux militaires. "C'est important de venir et de soutenir nos militaires et qu'ils sentent qu'on respecte l'armée. Ça fait du bien pour la patrie, ça fait du bien pour l'esprit français, pour l'unité des Français de voir ça".

Et comme lui beaucoup ont apprécié ce moment de communion avec l'armée française. De nombreux "merci" s'élevaient de la foule, ou encore des cris d'encouragement au passage de chaque régiment. Corinne a donné de la voix en particulier au passage son fils engagé dans le service civique et invité au défilé.

"Nous venons du Mont-Saint-Michel et nous sommes venus, nous avons fermé notre établissement pour venir le voir. Nous sommes très émus. Imaginez : c'est la première fois ! On fait des photos, des vidéos, tout ce qu'il faut pour aller regarder le défilé et puis repartir dans la nuit pour travailler demain".