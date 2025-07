Défense : les Français prêts à mettre la main à la poche

Face à la multiplication des conflits à travers le monde, Emmanuel Macron a annoncé le doublement du budget de la défense d'ici 2027, au lieu de 2030. Une accélération souhaitée par presque trois-quarts des Français, selon un récent sondage. Sur les Champs-Élysées, à l'occasion du défilé du 14-Juillet, les spectateurs sont nombreux à vouloir une augmentation rapide du budget.



"Jamais la liberté n'avait été si menacée depuis 1945". Lors de son discours dimanche soir aux armées, le président de la République Emmanuel Macron n'a pas hésité a adopter un ton très grave face à la géopolitique mondiale actuelle.

Le chef de l'État a promis de doubler le budget pour la Défense d'ici 2027, au lieu de 2030 en raison selon lui de "l'hybridité croissante des conflits". Une mesure saluée par 72% des Français selon un sondage du journal Le Figaro, mais aussi par les spectateurs qui ont assisté au défilé du 14-Juillet ce lundi.

Des Français compréhensifs face à la situation mondiale

Drapeau français dans les mains, Yannick salue les militaires qui défilent lentement devant lui sur les Champs-Élysées. Pour le jeune homme de 24 ans qui s'inquiète d'une expansion de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a raison d'augmenter le budget des armées.

"Je pense qu'on a déjà un petit peu un pied dedans avec tous les conflits, notamment avec l'Ukraine. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait être la cible d'attaques qui pourraient être rapides. De toute façon, se poser la question, c'est déjà se dire qu'on a atteint un certain stade", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Des forces déjà conséquentes

Quelques mètres plus loin, Christophe soutient lui aussi les annonces d'Emmanuel Macron qu'il perçoit comme une reconnaissance du travail des militaires. "Je pense que c'est important de soutenir nos militaires et l'armée. On oublie qu'on se bat, on oublie qu'on perd des hommes... On l'oublie trop", regrette-t-il.

Un peu plus loin, perché sur un lampadaire pour mieux apercevoir les militaires, Guillaume, en revanche, ne comprend pas les propos d'Emmanuel Macron. "Il est alarmiste", juge le spectateur, avant d'ajouter : "En voyant toutes les forces engagées, je pense que le pays est prêt de toute façon. On a les forces qu'il faut et ça continuera comme ça, je pense, sans souci", conclut-il, en applaudissant les militaires battant le pavé sur la plus belle avenue du monde.