Bruno Toussaint, maire de Saint-Dié-des-Vosges, agressé en pleine rue par un ancien employé communal

Bruno Toussaint, le maire de Saint-Dié-des-Vosges dans le Grand-Est, et son épouse ont été agressés en pleine rue samedi 12 juillet, vers 23 h. L'homme, qui était visiblement alcoolisé, est un ancien agent communal. Il a été interpellé et placé en garde à vue, avant d'être jugé ce mardi en comparution immédiate.

Alors que plus de 2.500 élus ont été victimes d'agressions en 2024, selon le Centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus, Bruno Toussaint, maire de Saint-Dié-des-Vosges et son épouse, ont été pris à partie. Frappé et insulté, le couple a décidé de porter plainte.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Retour sur les faits

Les faits se sont déroulés samedi soir vers 23h lors d'une soirée festive à Saint-Dié-des-Vosges. Bruno Toussaint, le maire centre-droit de la ville, s'y trouvait avec son épouse lorsqu'un homme alcoolisé de 33 ans les prend à partie. Cet ancien agent communal, qui a démissionné, était visiblement remonté et voulait parler de sa situation actuelle avec le maire.

À lire aussi Seine-Saint-Denis : un élu municipal agressé à son domicile

Il commence par l'insulter, puis pousse le couple et finit par donner deux coups de poing au maire dans le dos et à l'oreille. Bruno Toussaint et sa femme ont porté plainte, ainsi que quatre policiers municipaux qui sont intervenus, pour agression, propos sexistes et racistes. L'agresseur, au casier judiciaire vierge, a été interpellé et placé en garde à vue. Il sera jugé mardi 15 juillet, en comparution immédiate, pour des faits de violence aggravée, outrage aggravé et rébellion, précise le procureur d'Epinal.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ce n'est pas la première fois que le maire de Saint-Dié-des-Vosges porte plainte. L'été dernier déjà, il avait reçu une lettre anonyme de menace de mort. Le courrier était accompagné d'une cartouche de fusil de chasse. Aucun lien n'a été établi entre les deux affaires.