«C'est vraiment un grand honneur» : à bord du Centaure, le véhicule star du défilé du 14 Juillet

Ce lundi 14 juillet, le Centaure, un cheval d’assaut blindé, défilait pour la première fois depuis sa mise en service en 2022. Ce nouveau bijou technologique fait la fierté de la gendarmerie. Europe 1 a rencontré son pilote et a embarqué à bord.

L'une des attractions de ce défilé, c'était le Centaure qui a participé pour la première fois à la parade militaire. Ce nouveau blindé ultra équipé de la gendarmerie a notamment été déployé en Nouvelle-Calédonie et lors des émeutes de 2023.

De longs préparatifs

À bord du Centaure se trouvent un pilote, le chef d'escadron et deux autres gendarmes. La plupart n'ont jamais défilé lors du 14 Juillet. C'est donc une fierté pour cet adjudant : "C'est un grand honneur qui nous est fait d'être les premiers à défiler dans ce bel engin. Pour nos familles, pour tous les Français, c'est vraiment un grand honneur". Le départ du Centaure était prévu à 11h35 précise. L'engin a donc descendu la célèbre avenue des Champs-Élysées à une vitesse de 14,4 km/h.

Quelques minutes avant de prendre part au défilé, le pilote gendarme Corentin est concentré sur la route, mais il se sent prêt. "On a eu pas mal de répétitions pour tout mettre en ordre, ça a été laborieux et on était tous très assidus pour avoir le meilleur résultat possible", a-t-il expliqué. Dans les tribunes, les spectateurs applaudissent et saluent les gendarmes. Ces derniers regardent par la fenêtre et prennent des photos en guise de souvenir. Tous assurent qu'ils n'oublieront pas ce moment de sitôt.