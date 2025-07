EN DIRECT - 14 Juillet : suivez le défilé militaire sur les Champs-Élysées

Article Suggestions

Un après son déménagement sur l'Avenue Foch, en raison des Jeux olympiques, le défilé militaire du 14 Juillet est de retour sur les Champs-Élysées ce lundi. Au total, 5.618 soldats, policiers pompiers sont attendus sur la plus belle avenue du monde, mais aussi 100 avions et hélicoptères et environ 200 chevaux.