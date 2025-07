CARTE - La France a-t-elle plus ou moins de jours fériés que ses voisins européens ?

Lors de la présentation de ses grandes orientations pour le budget 2026 mardi, François Bayrou a suggéré de supprimer deux jours fériés au calendrier, en l'occurrence le lundi de Pâques et le 8 Mai. Une proposition qui fait bondir dans les rangs des oppositions. Mais où se situe la France parmi ses voisins européens en la matière ?

C'est l'annonce qui suscite le plus de réactions ce mercredi. Mardi après-midi, au cours d'une prise de parole intitulé "moment de vérité", François Bayrou a dévoilé ses grandes orientations pour le budget 2026. Le Premier ministre a présenté un plan destiné à dégager près de 44 milliards d'euros d'économies dans lequel figure la suppression de deux jours fériés.

Tout en précisant qu'il s'agit uniquement de "propositions" - le projet de loi de finance ne sera débattu au Parlement qu'à l'automne - François Bayrou a ciblé deux jours en particulier : le lundi de Pâques "qui n'a aucune signification religieuse" selon lui ainsi que le 8 Mai "dans un mois de mai devenu un véritable gruyère, où l’on saute de ponts en viaducs de congés".

Selon le chef du gouvernement, supprimer deux jours fériés rapporterait "plusieurs milliards au budget de l’État, simplement parce que les entreprises, les commerces, la fonction publique, la nation travaillera et notre production sera améliorée". Mais cet argument n'a pas fait mouche auprès du Rassemblement national, notamment, qui a menacé François Bayrou de censure en cas de suppression de deux jours fériés. "La suppression de deux jours fériés, par ailleurs aussi chargés de sens que le lundi de Pâques et le 8 Mai, est une attaque directe contre notre histoire, contre nos racines, et contre la France du travail. Aucun député RN n’acceptera cette mesure, qui relève de la provocation", a déclaré Jordan Bardella.

Seuls cinq pays sont moins bien lotis que la France dans l'UE

Il faut dire que la France est loin d'être le pays le mieux loti en la matière sur le Vieux-Continent, indique le site Touteleurope.eu. Avec actuellement 11 jours fériés inscrits au calendrier, l'Hexagone arrive même en queue de peloton. Au sein de l'UE, seuls cinq pays ont moins de jours chômés : le Danemark, les Pays-Bas et l'Allemagne, avec seulement 9 jours, mais aussi le Belgique et l'Irlande, avec 10 jours. Avec deux jours en moins, la France ferait donc partie des quatre pays européens les moins généreux.

À égalité avec la France, on retrouve la Suède, le Luxembourg, l'Italie, la Hongrie, la Grèce et l'Estonie tandis que tous les autres pays de l'UE inscrivent davantage de jours fériés à leur calendrier. C'est par exemple le cas de Chypre, numéro 1 de ce classement avec 15 jours. Viennent ensuite la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie, la Slovaquie, Malte et l'Espagne, avec 14 jours. À noter que les Espagnols peuvent profiter de jours fériés cumulables grâce aux fêtes spéficiques à certaines régions. La Catalogne célèbre ainsi sa propre fête nationale le 11 septembre, tandis que celle de la communauté de Madrid a lieu le 2 mai, au lendemain de la fête du travail.

Avec 13 dates, l'Autriche, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la République tchèque ont également plus de jours fériés que la France, tout comme la Slovénie (12 jours).