Maternité : l'âge auquel les Françaises ont leur premier enfant ne cesse de reculer

Un âge en recul depuis 1970

29 ans et 1 mois : c'est l'âge auquel les mères ont eu leur premier enfant en France en 2023. C'est ce que révèle un dernier rapport de l'Insee publié le 15 juillet. Et l'âge auquel les femmes ont leur premier enfant ne cesse d'augmenter en France depuis les années 1970.

En 1974, les femmes avaient en moyenne leur premier enfant à 24 ans

En 1974, les femmes avaient leur premier enfant à 24 ans. On attend donc 5 ans de plus aujourd'hui avant de se lancer dans la maternité. En revanche, le deuxième enfant arrive assez vite, à 31 ans et demi en moyenne.

L'âge de la première grossesse a commencé à reculer dans les années 1970 grâce à la démocratisation de la contraception ou encore l'allongement des études. Depuis le début des années 2000, "d'autres facteurs expliquent ce phénomène", détaille Chloé Tavan, cheffe de la division enquête démographique à l'Insee.

"On voit bien qu'il y a quand même une décorrélation plus marquée aujourd'hui entre vie de couple et le fait d'avoir des enfants. On peut penser aussi que un contexte socio-économique, politique ou environnemental peu favorable, peut conduire des personnes soit à renoncer complètement à des projets de fécondité, soit à les reporter", témoigne Chloé Tavan.

Les maternités les plus tardives observées en Italie

Ailleurs dans l'Union européenne aussi les femmes font des enfants plus tard : la moyenne est de 29 ans et 8 mois pour le premier enfant. C'est dans les pays de l'Est que l'on fait des enfants le plus tôt, autour de 27 ans. Les maternités les plus tardives sont observées dans le Sud, à presque 32 ans en Italie.