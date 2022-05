Le temps mercredi : chaud dans le sud avec un risque orageux dans le centre-est

Le soleil s'imposera mercredi matin et la chaleur sera de retour l'après-midi du sud de l'Aquitaine à l'Occitanie, en PACA, en Corse, à l'exception des bords de mer où des entrées maritimes s'installeront, prévoit Météo-France.

Temps nuageux et très lourd

En fin d'après-midi ou en soirée, des nuages pourront se développer et donner quelques averses localement orageuses sur le relief ainsi que sur l'Aquitaine. Dès le matin, du nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux Alpes du nord et au Jura, le temps sera très nuageux et lourd, les pluies localement orageuses se succèderont.

L'après-midi, à l'ouest du Massif central une accalmie se dessinera temporairement. Mais sur l'est de l'Auvergne jusqu'au Jura et aux Alpes, le ciel deviendra plus menaçant avec des averses et des orages plus fréquents.

Au nord, les conditions seront plus calmes, mais sous un ciel nuageux sur les Hauts de France ainsi que des Pays de Loire au sud de l'Alsace, alors que de belles périodes ensoleillées domineront ailleurs.