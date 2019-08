La météo du dimanche 1er septembre : averses dans le sud et l'est, éclaircies dans le nord-ouest

De nouvelles ondées tomberont dimanche 1er septembre dans le sud et l'est de la France tandis que le temps sera plus calme et ensoleillé dans le nord-ouest, selon les prévisions de Météo-France diffusées samedi 31 août.

Le matin, le temps sera très nuageux et parfois pluvieux, voire orageux, en Aquitaine, dans les Pyrénées et jusqu'aux frontières allemandes et à la région Auvergne Rhône-Alpes.

L'après-midi, les nuages et les averses se décaleront entre les Pyrénées et les frontières de l'est, avec des orages plus fréquents sur le relief de la Corse, du Massif central et du Jura jusqu'aux Alpes du sud et parfois jusqu'aux rivages méditerranéens.

#MeteoDuWE ☀️ Après un samedi estival, légère dégradation dimanche, avec le passage d'une perturbation faiblement active. ☁️ ️ Quelques orages à l'avant du front et baisse des T° à l'arrière.

Dans les Pyrénées et leur piémont, un temps plus gris et faiblement pluvieux s'installera en fin de journée, avec une mise en place de la tramontane.

En revanche, dans le nord-ouest le temps s'annonce plus calme et ensoleillé. Les éclaircies seront belles en Bretagne, dans les Pays de Loire et jusqu'aux Hauts-de-France dès le matin. Elles gagneront le Poitou-Charentes et la Lorraine l'après-midi.

De fortes baisses de températures sur l'ensemble de la France

Il y aura cependant quelques cumulus surtout près de la Manche et le vent d'ouest à nord-ouest sera sensible dans une atmosphère nettement rafraîchie.

Les températures minimales iront de neuf à quatorze degrés en Bretagne, Normandie et Pays de Loire et de treize à 19 degrés sur le reste du pays. Elles iront de 17 à 22 près de la Méditerranée et en vallée du Rhône.

Les maximales accuseront une forte baisse, perdant parfois huit à dix degrés par rapport à samedi 31 août, sauf sur les régions méditerranéennes jusqu'à la moyenne vallée du Rhône où l'on prévoit encore 28 à 34 degrés. Ailleurs, il fera 20 à 26 degrés en général, localement 27 en plaine d'Alsace, 18 à 22 près de la Manche et en Bretagne.