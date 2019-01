Habitat insalubre : deux nouveaux immeubles vont être abattus à Marseille

Trois mois après l'effondrement de deux immeubles qui a fait huit morts à Marseille, la mairie a annoncé jeudi qu'elle allait abattre d'urgence deux autres immeubles du centre-ville menaçant ruine. Les deux immeubles sont situés au 41 et 43 rue de la Palud, dans le quartier de Noailles, à 200 mètres des immeubles qui se sont effondrés le 5 novembre 2018 rue d'Aubagne, et "doivent être déconstruits dans les prochains jours", a précisé la mairie.

Les immeubles voisins évacués avant. Plusieurs immeubles voisins ont déjà été évacués ou le seront avant cette opération, a précisé la municipalité, plongée depuis novembre dans une crise profonde liée à l'ampleur du problème de l'habitat insalubre. Les occupants seront relogés par la ville, qui précise agir "dans le but de sécuriser les Marseillais occupant un bâtiment menaçant ruine".

Fissures et murs bombés. Dans un arrêté de péril grave et imminent pris le 24 janvier, des experts s'alarmaient de murs bombés et déformés, de contre-cloisons qui explosent et de fissures à toutes les étages de ces immeubles de la rue de la Palud. Selon eux, l'un des bâtiment menace de s'effondrer et d'entraîner l'autre dans sa chute.

Déjà 248 immeubles évacués. Depuis le double effondrement mortel de la rue d'Aubagne, les signalements d'immeubles menaçants se sont multipliés à travers toute la cité phocéenne. A ce jour, 2.017 Marseillais ont été évacués par précaution de 248 immeubles devenus fantômes. Quelque 1.315 personnes sont "prises en charge ou hébergées", le plus souvent à l'hôtel, selon la ville.