Guadeloupe : fin de l'état d'urgence sanitaire jeudi soir

L'état d'urgence sanitaire sera levé en Guadeloupe jeudi soir à minuit, a annoncé mercredi la préfecture dans un communiqué. Soulignant "l'amélioration de la situation sanitaire qui se stabilise à un niveau élevé avec une pression hospitalière qui diminue", la préfecture a annoncé la fin du couvre-feu et du port du masque obligatoire dans les espaces publics dès vendredi. La présentation du pass sanitaire dans les établissements recevant du public ne sera plus requise à partir de lundi.

Lors de la semaine du 21 au 27 mars, 3.214 contaminations au Covid-19 ont été recensées, contre 3.448 la semaine précédente, selon un second communiqué des autorités. Si les taux d'incidence et de positivité restent élevés (852,8 pour 100.000 habitants et 13,9%), ils diminuent, de même que le nombre de personnes présentes dans le service de réanimation du CHU de Guadeloupe. Par ailleurs, les chiffres des hospitalisations (39) et des décès (6) sont en légère hausse.

Ces mesures qui vont rester en vigueur

Certaines mesures resteront en vigueur après la levée de l'état d'urgence : l'obligation vaccinale pour le personnel soignant, le port du masque dans les transports collectifs et le pass sanitaire dans les établissements de santé. Les non-vaccinés devront toujours justifier de "motifs impérieux" pour emprunter un vol Hexagone-Guadeloupe, mais ils ne devront plus s'isoler sept jours à l'arrivée.

En Guadeloupe, seuls 45,63% de la population de plus de 12 ans ont reçu une première injection de vaccin, quand 23,40% présentent un schéma vaccinal complet (deux doses et un rappel), selon l'ARS qui précise également que "94 premières doses de vaccin Novavax", présent sur l'île depuis début mars, ont été distribuées et "sept deuxièmes doses" ont déjà été administrées.