EUROPE 1 ET VOUS - Déserts médicaux : ces spécialistes qui se déplacent au plus près des patients

Une solution contre la désertification médicale et ophtalmologique. Près d'Annonay, aux confins des départements de la Loire et de l'Ardèche, une opticienne sillonne les villages isolés avec son camion itinérant aménagé comme un magasin d'optique. Une façon d'aller vers les populations éloignées des centres urbains, des centres ophtalmologiques et des commerces.

Présente une fois par mois

Europe 1 s'est rendue à Burdignes dans la Loire, un village de 300 habitants à 900 mètres d'altitude. Sur la place du village, Julie Chalençon a garé son camion, aménagé comme un magasin d'optique. "On a mis une salle d'examen de vue, comme ce qu'on peut trouver en magasin. Et on a des linéaires pour présenter les montures. On en a 120 et cela couvre toutes les gammes : adultes, enfants, hommes, femmes. On fait également du solaire", détaille la responsable.

Un service qui ravit les habitants, comme Pierre, 90 ans. "Les lunettes, c'est très important. À mon âge, on prend difficilement une voiture. Ou on en prend plus du tout parce qu'on ne peut plus. Alors, quand il y a quelqu'un qui vient dans le bourg où vous habitez, ça ne peut pas être mieux pour nous sur le plan du suivi santé", se réjouit-il. Julie Chalençon, qui possède deux magasins d'optique près d'Annonay, vient ici une fois par mois. Elle fait la même chose dans quatre villages du secteur. "Venir jusqu'au village, être vraiment au service de la personne et être proche d'eux, c'est vraiment ce qui me plaît dans mon métier", explique-t-elle.

Un vrai service de proximité rendu par cet enfant du pays, très utile dans cette zone rurale.