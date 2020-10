Comment cuisiner les champignons autrement qu'en poêlée ?

Le week-end est à nouveau confiné, mais les bois et forêts sont accessibles à ceux qui ont la chance d'habiter à moins d'un kilomètre... L'occasion, peut-être de ramasser quelques champignons. Mais comment les cuisiner pour changer de la traditionnelle poêlée ? C'est la question que pose Colette dans La Table des bons vivants cette semaine.

Un risotto aux champignons maison

Avez-vous pensé au risotto ? C'est tout simple, on fait revenir un oignon et un peu d'ail dans l'huile d'olive, dans une casserole. Ensuite, on ajoute les champignons et ensuite le vin blanc. Ils vont cuire comme ça et parfumer le risotto. Petite astuce : on peut garder les pieds de champignons pour parfumer le bouillon !

Le résultat est réconfortant, parfait pour affronter ce nouveau confinement. A noter que ce plat permet d'utiliser tous les champignons, des girolles aux cèpes en passant par les trompettes de la mort. Et si on n'a pas la chance de pouvoir les cueillir, les marchés restent ouverts ce week-end !