Cinq astuces pour limiter sa consommation de sucre

DÉCRYPTAGE

Ami ou ennemi ? En grande quantité, le sucre peut vite devenir dangereux pour notre santé (et pour notre poids). L'idéal serait d'en consommer uniquement 25 grammes par jour. Une mission devenue quasi impossible tant il se cache partout dans notre alimentation. Invitée dans Bienfait pour vous sur Europe 1, Catherine Lacrosnière, médecin nutritionniste, livre de précieux conseils pour limiter notre consommation sans frustration.

Opter pour du pain noir ou du pain complet

Quand on parle de sucre, il est indispensable de prendre en compte l'index glycémique, c'est à dire le pouvoir sucrant de l'aliment. Par exemple, le pain, qu'on classe parmi les sucres lents, a un indice glycémique très élevé quand il est blanc. La baguette tradition provoque une très forte augmentation du sucre dans le sang. Il est donc plus raisonnable de choisir du pain noir, du pain de seigle ou du pain complet, dont l'index glycémique est beaucoup plus faible.

Remplacer le sucre blanc par du rapadura

Le rapadura est un sucre non raffiné qui conserve les nutriments apportés par la canne à sucre, contrairement au sucre industriel. On y trouve du potassium, du magnésium, du calcium. Le rapadura est obtenu à partir de jus de canne séché à l’air libre et tamisé. C’est un sucre originaire du Brésil. Il a une couleur ambrée très foncée, une texture légèrement humide et un goût de réglisse caramélisée.

Limiter la consommation d'alcool

En plus d'être dangereux pour la santé, l'alcool est une véritable bombe calorique ! Et pour cause, il est rempli de sucre. A l'apéro, fuyez face aux cocktails : le sucre contenu dans le soda ou le jus de fruits vient en effet s'ajouter à celui contenu dans l'alcool. Préférez plutôt l'eau ou si vous en avez vraiment envie, le champagne, beaucoup moins sucré que les autres alcools.

Privilégier le fait-maison

Les pizzas surgelés et autre plats industriels (même s'ils sont salés) sont remplis de sucres qui vont même jusqu'à se cacher dans les soupes ! Résultat, à la fin de journée, notre consommation de sucre bat des records. Pour éviter la catastrophe, rien de telle que la cuisine faite maison car on sait ce qu'on met dans nos assiettes.

Mettre de la cannelle dans ses yaourts

Si vous aviez l'habitude de mettre du miel dans vos yaourts natures en pensant que cela était meilleur pour votre santé : détrompez-vous ! Le miel est presque tout aussi calorique que le sucre blanc même si son indice glycémique est légèrement plus faible. On le remplace donc par de la cannelle. Cette épice très réconfortante est aussi reconnue par des études pour être anti-diabétique. Elle équilibre la glycémie et réduit l’impact de certains aliments sur la glycémie.