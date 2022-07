Chassé-croisé : bouchons, ralentissements... un point sur l'état du trafic à midi

Dans la Vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen, la circulation est difficile - sans surprise. Des bouchons s'étirent sur l'A7 qui relie Lyon à Orange, plus précisément de 100km à midi. Sur l'A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, la circulation est plus fluide mais l'on note toutefois une quinzaine de kilomètres de bouchons.

Mêmes difficultés sur la façade atlantique. L'A10 figure dans le top trois des axes les plus encombrés actuellement. Près de 65 kilomètres de bouchons entre Paris et Bordeaux. Et Bison Futé prévoit que le trafic reste ainsi soutenu jusqu'à 16 heures, voire même 19 heures, aux abords des grandes agglomérations.

"Les loulous risquent de vite s'impatienter en voiture"

Dans le sens des retours, vous devriez arriver sans encombres à la maison. Sophie rentre de vacances à Granville, en Normandie. Elle est partie le matin à 9h30 pour éviter les gros bouchons. "Pour l'instant, nous roulons bien. Des GPS nous annoncent une arrivée sur Paris dans 3h30-4h. Après, on peut avoir de drôles de surprises en se rapprochant de Paris, mais on espère rentrer dans les temps." Et pour Sophie, il est préférable d'arriver rapidement... sous peine de perdre patience.

"Nous sommes cinq dans la voiture avec deux loulous, 18 mois et cinq ans qui vont vite s'impatienter si la route s'éternise", conclut-elle.