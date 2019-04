Accusé de racisme, le chef Christophe Adam s'excuse et renomme une salade

Vivement interpellé sur les réseaux sociaux, le chef Christophe Adam a immédiatement réagi, mardi, en présentant ses excuses sur Facebook. En cause : le nom jugé raciste d'une salade proposée dans son établissement "Dépôt légal", situé dans le 2ème arrondissement de Paris.

Vendue 19 euros, cette salade aux rouleaux de printemps, gambas, poulet et sauce gingembre-lait de coco avait été nommée "Tching Tchong Salade". Lundi, un tweet photographiant le menu et s'indignant du caractère de son appellation a été retweeté plus de 1.000 fois.

En 2019, t’es oklm dans un resto et tu tombes sur ce genre de « blague »... Pour info c’est chez Dépôt Légal Paris 2ème pic.twitter.com/TmmULtQRn8 — Lydia (@lydia__am) 29 avril 2019

"Cette appellation a été choisie très maladroitement"

"Je ne digère pas les insultes envers les Asiatiques, en salade ou pas", s'indigne une internaute. "En 2019, afficher 'Tching Tchong' sur un menu en ignorant que c'est une injure pour tout un continent, vous voulez envoyer quel message à votre clientèle".

Sur son compte Facebook, le chef Christophe Adam a donc présenté ses excuses. "Nous avons immédiatement retiré ces mots de la carte dès les premiers commentaires", écrit-il. "Nous souhaiterions préciser que cette appellation a été choisie très maladroitement pour sa résonance asiatique et non pour afficher un côté raciste". Et de conclure : "Nous adressons sincèrement nos excuses à toute la communauté asiatique et à tous nos clients, et nous vous prions de bien vouloir les accepter".