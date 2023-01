Réforme des retraites : Élisabeth Borne reste inflexible

Deux jours après une mobilisation syndicale réussie et à quelques heures d'une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites, initiée par plusieurs organisations de jeunes militants de gauche, comment l'exécutif compte-t-il réagir ? Une nouvelle mobilisation est prévue le mardi 31 janvier et pourtant, une chose est sûre : un changement de cap n'est absolument pas à l'ordre du jour.

Élisabeth Borne se montre ferme sur deux points

Pour l'exécutif, il n'est pas question de bouger sur les grandes lignes comme l’âge légal de départ à 64 ans, au lieu de 62 ans auparavant. Mais selon les informations d'Europe 1, la Première ministre n’entend pas non plus faire faire de concessions sur deux points qui suscitent pourtant des tiraillements au sein même de la majorité.

Tout d'abord, la question des 1.200 euros de pension minimale. Cette somme sera bien en brut et pas en net, comme le réclament certains marcheurs. Matignon n’envisage pas non plus d’évolution sur les carrières longues. Élisabeth Borne se montre même agacée par les critiques venant notamment de ses alliés Républicains contre les fameux 44 ans de cotisations pour ceux qui ont commencé à travailler très jeune. Ils devront bien cotiser une année de plus que les 43 annuités annoncées mais ils pourront partir quatre ans avant l’âge légal, précise un proche de la Première ministre.

Des négociations encore envisageables

Des négociations sont encore envisageables sur quelques points : les droits familiaux, les pensions de réversions et l’emploi des seniors mais rien ne pourra modifier l’équilibre budgétaire du texte, prévient un conseiller. S’agissant de la méthode, Élisabeth Borne ne souhaite pas recourir au 49.3 mais à la fin, il faudra quoi qu’il arrive que le texte soit adopté, confie un proche.

Il précise aussi que pour limiter le temps du débat et éventuellement faire passer le texte, le recours à l’article 47.1 est une vraie option. Mais critiquée pour son caractère antidémocratique, cette procédure n’a encore jamais été utilisée.