Ralliements à Zemmour : comment réagit Marine Le Pen ?

ANALYSE

Marine Le Pen parviendra-t-elle à retenir ses troupes ? Alors que de plus en plus d'adhérents du RN sont tentés par l'option Zemmour, la candidate du Rassemblement national les presse à partir le plus vite possible pour éviter d'interminables défections.

Nicolas Bay va-t-il se rallier à Zemmour ?

Eric Zemmour tient un discours devant le Conseil national des indépendants et paysans. Ce petit parti, créé en 1949, tente de faire l'union des droites depuis plusieurs décennies. Dernièrement, il était plus proche de Marine Le Pen. Désormais, il pourrait rallier la candidature d'Eric Zemmour.

Quant à Marine Le Pen, elle est à Madrid pour une réunion des leaders nationalistes européens. L'eurodéputé Nicolas Bay, l'un des tenants de la ligne conservatrice du FN, proche de Marion Maréchal , l'accompagne lors de déplacement. Interrogée par nos confrères de BFM ce matin, il est resté plutôt ambigu sur sa fidélité à sa candidate.

Quelques minutes plus tard, Marine Le Pen a eu des mots très durs à l'encontre des possibles transfuges : "Que ceux qui veulent partir partent, mais qu'ils le fassent maintenant". On sent donc que la stratégie de la candidate RN est de pousser ceux qui pourraient partir chez Eric Zemmour à le faire le plus vite possible pour éviter de subir d'interminables défections alors qu'il ne reste que 70 jours avant le premier tour. Mais il y a un risque que cela démobilise son électorat.