Présidentielle : Éric Zemmour va-t-il (enfin) déclarer sa candidature ?

ANALYSE

Est-ce la fin d'un suspens qui n'en était pas vraiment un ? Après de multiples complications - un flottement dans les sondages, des soutiens qui partent, son déplacement raté à Marseille qui s'est terminé sur un doigt d'honneur -, Éric Zemmour devrait se déclarer candidat à l'élection présidentielle ce mardi et espère se relancer.

Invité du 20h de TF1

Le polémiste pourrait officialiser son entrée dans la course à l'Élysée dans les prochaines heures via une vidéo postée notamment sur les réseaux sociaux. Il devrait être l'invité du 20h de TF1 dans la foulée. Un timing parfait pour parasiter le congrès des Républicains, dont les cinq candidats débattent ce mardi soir pour la dernière fois avant l'ouverture, mercredi, du vote des adhérents.

Cette semaine est décidément décisive pour Éric Zemmour, qui tiendra également un grand meeting dimanche au Zénith de Paris. Son équipe compte bien faire de ce rassemblement le symbole d'une nouvelle étape. Il va d'ailleurs y dévoiler le nom de son parti. Et tenter de faire sa mue, encore incomplète, entre le costume du polémiste et celui de l'homme politique. C'est la principale critique qui lui est faite depuis le déplacement raté de Marseille. Comme le confiait un des proches de l'ex-journaliste, se déclarer candidat quand la dynamique n'est plus de son côté montre qu'Éric Zemmour a vraiment envie d'y aller et qu'il n'est pas dans une bulle.