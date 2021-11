Présidentielle : la vidéo de candidature d'Eric Zemmour est-elle une réussite ?

Eric Zemmour a enfin mis fin au suspense. Sur sa chaîne YouTube, le désormais ex-polémiste a officiellement annoncé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Durant une dizaine de minutes, il aborde de nombreux sujets sur "la France que l'on retrouve dans les films et dans les livres" et bon nombre de personnalités qui ont fait l'Histoire, comme Jeanne d'Arc, Louis XIV, Napoléon Bonaparte ou encore le Général de Gaulle.

Eric Zemmour "casse les codes du langage politique"

Un discours aux antipodes de ce qu'ont pu faire ses prédécesseurs, qui lui permet de se replacer sur l'échiquier de la présidentielle après un déplacement marseillais marqué par la polémique d'un doigt d'honneur. "Il était ballotté par les événements. Et là, il remet dans le débat politique son thème, son histoire, son récit, sa vision de la France", résume Guillaume Tabard, éditorialiste politique au Figaro, au micro de Laurence Ferrari.

"Le ton est très déclamé, et ce n'est pas habituel. Il casse aussi les codes d'un langage politique peut-être un peu trop convenu et ça attire l'attention". Une candidature considérée comme réussie donc, sur la forme, mais qu'il faudrait parfaire sur le fond observe de son côté Olivier Beaumont, journaliste au Parisien. "Je suis nuancé parce que c'est quand même une déclaration de candidature. Là, il s'adresse à sa base, à son cœur électoral potentiel. Et moi, je m'attendais quand même à ce qu'il envoie quelques signaux d'élargissement quand même, puisque c'est une déclaration. C'est peut-être ce qu'il doit corriger dans sa stratégie".

"Une stratégie assez risquée"

Mais pour Guillaume Tabard au contraire, c'est une tactique bien rodée de la part d'Eric Zemmour. "Le fait de rester constant, de ne pas dévier de ligne, de ne pas faire de concessions fait partie de sa stratégie. C'est ce qu'il reproche souvent aux politiques, de 'parler dur' en gros, lorsqu'il s'agit de séduire les militants et de changer de discours pour élargir leur électorat. Mais le pari est risqué".

Cette vidéo va-t-elle le lancer définitivement ? Pas totalement, selon Nathalie Schuck, journaliste au Point, elle aussi invitée sur le plateau de Punchline, pour qui les obstacles sont encore nombreux. "Il faut qu'il réussisse son grand meeting du Zénith et qu'il ait les 500 signatures parce que pour l'instant, il a eu un peu de pertes en ligne". Les 500 signatures, la condition sine qua non pour qu'il se présente à la présidentielle 2022.