Entre 65 et 85 députés seraient élus au premier tour des législatives tandis qu'il y aurait potentiellement de 285 à 315 triangulaires au second tour et de 150 à 170 duels, selon une estimation de l'institut Ipsos faite sur les 539 circonscriptions de France métropolitaine.

Le RN serait présent dans 390 à 430 circonscriptions, la gauche dans 370 à 410, l'ancienne majorité dans 290 à 330 et LR dans 70 à 90, selon cette estimation Ipsos pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI et LCP.