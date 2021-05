Législative partielle dans le Pas-de-Calais : Xavier Bertrand appelle au barrage contre le RN

Quatre élections législatives partielles ont eu lieu dimanche sur fond de forte abstention. Le scrutin le plus observé est celui qui se tenait dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais, où la ministre LREM, Brigitte Bourguignon remettait en jeu son siège (son suppléant ayant préféré rester maire plutôt que d'aller au palais Bourbon pour un an).

Arrivée en tête au premier tour avec 35 %, elle affrontera au second tour la candidate du Rassemblement national (RN), Marie-Christine Bourgeois, qui a obtenu 24 %. Pour le seconde tour la ministre LREM a reçu un soutien implicite de Xavier Bertrand.

Faire "barrage" au RN

Entre la macronie et le Rassemblement national, pas d'hésitation pour Xavier Bertrand. La candidate LR ayant échoué à se qualifier, le président des Hauts-de-France appelle à faire "barrage" à l'extrême droite. S'il n'a pas écrit "Votez Brigitte Bourguignon" sur Twitter, c'est bien le sens de son message.

Félicitations aux candidats de la droite républicaine lors des 4 #legislativespartielles de ce dimanche @Faustine_Maliar et @fmdidier. Soutien à @SMetadier et #VictorHabertDassault pour le 2e tour. Dans la 6e du Pas-de-Calais, aucune hésitation : barrage au FN. — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) May 30, 2021

Pas anodin alors qu'il affronte une liste avec pas moins de cinq ministres dans trois semaines aux Régionales, et que son principal adversaire est le candidat RN, Sébastien Chenu. Candidat à la présidentielle, Xavier Bertrand, avait pourtant tenté de prendre la tête des partisans du "Ni Macron, ni Le Pen" à droite après l'accord de premier tour entre Renaud Muselier et les marcheurs en Paca. Mais en cas de duel entre ces deux camps au second tour, il assume préférer la majorité présidentielle, quitte à donner des arguments au RN - qui fait déjà campagne contre "les Républicains en marche"-, et à décevoir ses électeurs anti-Macron.