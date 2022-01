INFO EUROPE 1 - Le patron des eurodéputés RN, Jérôme Rivière, rejoint Eric Zemmour

Après le soutien de l’ancien vice-président des Républicains, Guillaume Peltier, annoncé sur Europe 1 en faveur d’Eric Zemmour , c’est au tour de Jérôme Rivière, patron des eurodéputés RN, de rejoindre Reconquête. Cette fois, c'est donc le camp de Marine Le Pen que vient piocher l’ancien journaliste au Figaro. Selon nos informations, le ralliement de l'eurodéputé à Eric Zemmour a même failli se faire avant Noël. Il lui avait proposé de prendre la direction de sa campagne, mais face au trou d’air que rencontrait à ce moment Eric Zemmour, Jérôme Rivière avait préféré attendre. Il se faisait malgré tout très discret dans les médias dans son soutien à Marine Le Pen.

Après les Républicains, Eric Zemmour débauche au RN

Ce ralliement intervient dans un contexte tendu entre l’équipe de campagne d’Eric Zemmour et celle de Marine Le Pen, les deux camps s’accusant mutuellement de s’espionner et de se copier. Une partie de l’électorat que les deux candidats se disputent n’a pas encore fait son choix définitif de vote, ce qui explique les attaques en règles au sein des deux camps. Dans les derniers sondages, Marine Le Pen est en mesure de se qualifier au deuxième tour de la présidentielle. De son côté, Eric Zemmour arrive le plus souvent pour le moment, en troisième voire quatrième position, derrière la candidate du RN, mais aussi celle des LR, Valérie Pécresse. Dans l’entourage d’Eric Zemmour, on explique que d’autres ralliements de députés européens RN devraient intervenir dans les prochaines semaines.

Un ancien député UMP peu connu mais avec un rôle clef

Jérôme Rivière a commencé sa carrière politique au cabinet de François Léotard. Après avoir été député UMP des Alpes-Maritimes entre 2002 et 2007, il n’avait pas été réinvesti par son parti en 2007, qui avait préféré soutenir Eric Ciotti. Lors de la présidentielle de 2007, il soutient la candidature de Philippe de Villiers au premier tour, avant d’appeler à soutenir Nicolas Sarkozy pour le second tour. Lors de la présidentielle de 2017, il fait partie du conseil stratégique de Marine Le Pen, en s’intéressant particulièrement aux questions de Défense.

Jérôme Rivière est élu pour la première fois au parlement européen en 2019, sous la bannière du RN et prend rapidement la tête de la délégation, composée de 23 députés européens RN.