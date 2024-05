Fusion des entités, cahier des charges, information... Rachida Dati a présenté sa réforme de l'audiovisuel public

Rachida Dati a présenté sa réforme de l'audiovisuel public, lors du Conseil des ministres, ce vendredi matin. Elle souhaite réunir les principales entités du service public, France Télévisions et Radio France, sous une bannière unique : France Média. Elle souhaite également dresser un cahier des charges précis à l'audiovisuel public avec trois priorités : l'information, la proximité et la jeunesse.

"Tous les Français financent l'audiovisuel public, ils en attendent un retour"

La ministre de la Culture entend notamment rajeunir l'âge moyen de l'audience en créant des contenus plus innovants et plus visibles sur les réseaux sociaux. Plus largement, elle souhaite que l'audiovisuel public, souvent accusé de partialité dans son traitement de l'information, s'adresse au plus grand nombre. Elle s'est exprimée sur ce sujet lors du compte rendu du Conseil des ministres : "Tous les Français financent l'audiovisuel public, ils en attendent un retour. Que les programmes, les contenus et la création s'adressent au plus grand nombre. La mission du service public, ce n'est pas de s'intéresser à une audience ou à une catégorie".

Et puis, au-delà de ce cahier des charges, Rachida Dati défend une réforme censée renforcer l'efficacité du service public, financé à hauteur de 4 milliards d'euros par an, par les contribuables. La ministre de la Culture souhaite, à terme, faire des économies de fonctionnement. La réforme, très contestée par les salariés de l'audiovisuel public, alignera la France sur près d'une vingtaine de ses voisins européens.