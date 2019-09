EN IMAGES - L’hommage solennel à Jacques Chirac en l'église Saint-Sulpice

EN IMAGES

Lundi, dès 11 heures a débuté la la journée de deuil national en hommage à Jacques Chirac. Après les honneurs militaires rendus à l'ancien président aux Invalides, une messe était organisée en l'église Saint-Sulpice à Paris. Ce service solennel se tenait en présence de dizaines de personnalités politiques, culturelles et médiatiques. Outre les anciens présidents français - Nicolas Sarkozy, François Hollande et Valéry Giscard d'Estaing - 80 dirigeants étrangers ont tenu à être présents pour saluer une dernière fois la mémoire de Jacques Chirac.

Arrivé peu avant midi encadré par une imposante escorte motocycliste sous un soleil d'automne, enveloppé du drapeau tricolore et porté par ses anciens officiers de sécurité à l'Elysée, le cercueil de Jacques Chirac a remonté la nef de Saint-Sulpice au son du requiem de Gabriel Fauré, sous les yeux de près de 2.000 invités venus du monde entier. Durant l'heure et demie d'office, plusieurs d'entre eux, fidèles et proches, n'ont pas masqué leur émotion à l'évocation du souvenir de l'ancien maire de Paris, plusieurs fois ministre et Premier ministre, puis deux fois élu président de la République (1995 à 2007).