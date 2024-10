Ce mercredi, Jean-François Copé, maire LR de Meaux et ancien porte-parole du gouvernement entre 2002 et 2007, était l'invité de Sonia Mabrouk dans la Grande Interview. L'ancien secrétaire général d'UMP (Union pour un mouvement populaire) a estimé qu'il n'est pas possible de "continuer à prendre en charge gratuitement les soins de personnes en situation irrégulière". Dans le viseur de l'ancien ministre du Budget : l'AME (aide médicale d'État) qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins.

Dans On marche sur la tête, Cyril Hanouna a questionné chroniqueurs et auditeurs sur le sujet. Olivier Dartigolles a voulu démentir les propos d'un député sur l'AME et a donc réagi en réexpliquant son fonctionnement : "Les remboursements se font dans la limite de la Sécurité sociale. Par exemple, pour une couronne dentaire de 500€, c'est 72€ remboursés." Avant d'ajouter : "Je veux qu'on arrête le concours de conneries sur l'AME. Sur ce sujet-là, il s'est dit beaucoup de bêtises au cours des dernières semaines."