«Jean-Luc Mélenchon communautarise la France», estime Sylvain Maillard

Le député Ensemble pour la République de Paris Sylvain Maillard était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Romain Desarbres, il est revenu le meurtre d'un fidèle dans une mosquée la semaine dernière. Un acte qualifié d'"islamophobe", notamment par Jean-Luc Mélenchon.

Le meurtre d'Aboubakar Cissé dans une mosquée du Gard la semaine dernière provoque l'effroi au sein de la classe politique. À gauche, et notamment chez les Insoumis, la mort du jeune malien d'une vingtaine d'années est décrite comme un acte "islamophobe", un terme qui ne fait pas consensus pourtant dans les rangs du bloc de gauche.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Mort d'Aboubakar Cissé : Bruno Retailleau répond aux critiques et parle de récupération politique

Invité ce vendredi matin de La Grande interview Europe 1-CNews, Sylvain Maillard réfute l'utilisation de ce terme et accuse Jean-Luc Mélenchon de jouer au "clientélisme".

"Il choisit les Français en fonction de leurs origines"

"Je réfute ce terme (d'islamophobie ndlr) qui est un terme qui a été inventé par les frères musulmans. C'est totalement une invention des adversaires de la République, de la démocratie, de la France", insiste-t-il face à Romain Desarbres. Un terme largement utilisé chez les Insoumis, y compris par Jean-Luc Mélenchon qui défendait pourtant il y a quelques années l'idée de critiquer l'islam.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Meurtre dans une mosquée du Gard : Jean-Luc Mélenchon accusé de récupération politique après un rassemblement à Paris

"Il fait du clientélisme", juge Sylvain Maillard. "Il a décidé qu'au fond, l'extrême gauche devait non plus s'appuyer sur les ouvriers parce qu'il y avait de moins en moins d'ouvriers, mais devait s'appuyer sûr des communautés et la communauté musulmane", poursuit-il. "Donc, c'est très clair, Jean-Luc Mélenchon communautarise la France. Il choisit les Français en fonction de leurs origines", conclut-il.