Pascal Praud et vous - «Jean-Luc Mélenchon est devenu un antisémite sincère et actif», lance Arno Klarsfeld

Invité à s'exprimer dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, au lendemain des manifestations du 1er-Mai, l'avocat Arno Klarsfeld a estimé que Jean-Luc Mélenchon était devenu un "antisémite sincère et actif".

Lors de la manifestation du 1er-Mai à Paris, le député socialiste Jérôme Guedj a été pris à partie par des black blocs et a dû s'extraire de la foule. Le soutien de ses collègues du Nouveau Front populaire s'est révélé à la marge, Marine Tondelier, cheffe de file des Écologistes, regrettant qu'il soit venu avec des journalistes. "Qu'il vienne ou pas avec des journalistes, ça n'a rien à voir avec le problème", s'insurge l'avocat Arno Klarsfeld dans l'émission Pascal Praud et vous, pointant du doigt l'antisémitisme d'extrême gauche. "La France insoumise fait une campagne sur l'antisémitisme, l'antisionisme, et Jean-Luc Mélenchon est devenu, alors qu'il était républicain par le passé, un antisémite sincère et actif", tonne-t-il sur Europe 1.