Cyril Hanouna - «Une catastrophe pour les sondages» : Frédéric Dabi raconte l'élection présidentielle de 1995 et la surprise Jospin

Ce mercredi dans l'émission "On marche sur la tête" animée par Cyril Hanouna, Frédéric Dabi, Directeur Général Opinion Groupe Ifop, est revenu sur l'élection présidentielle de 1995. Lionel Jospin avait créé la surprise en se hissant au second tour alors que les sondages annonçaient une bataille entre Édouard Balladur et Jacques Chirac.