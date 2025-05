1er-Mai : Jean-Luc Mélenchon évoque un rassemblement «politique» et «antiraciste»

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a déclaré que le 1er-Mai était un rassemblement "politique" et "antiraciste", devant ses militants en marge de la traditionnelle manifestation des syndicats pour la fête du Travail à Paris.

Racisme et islamophobie, des "inventions des puissants pour diviser le peuple"

"Le 1er-Mai est pour nous un rassemblement antiraciste et les racistes de toutes les périodes, de toutes les époques, l'ont toujours su", a martelé le créateur de LFI en fustigeant le "racisme" et "l'islamophobie", des "inventions des puissants pour diviser le peuple". La figure de proue de la gauche radicale française s'est également prononcée pour une "nationalisation d'ArcelorMittal" où quelque 600 suppressions de postes ont été annoncées, à l'instar des autres forces de gauche.

Alors que les syndicats accusent régulièrement LFI de ne pas assez respecter leur indépendance, le triple candidat à la présidentielle a également justifié sa vision politique de la manifestation. "C'est par la politique que nous sommes unis", a-t-il déclaré. "Pendant si longtemps, ce furent les syndicats qui unifiaient le 1er-Mai et la classe ouvrière du monde entier. Eh bien aujourd'hui, hélas, une telle unité n'a pas été possible. C'est donc à la politique de faire son travail et de dire 'il faut changer le monde si vous voulez changer le travail'", a-t-il appuyé.

Pas de large unité syndicale

La journée internationale des travailleurs se tient cette année - comme l'an dernier - sans large unité syndicale. La CGT a appelé avec la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse (Union étudiante, Unef, Fage, USL) à défiler "contre l'extrême droite, pour la paix, les libertés et la justice sociale".

Mercredi matin sur franceinfo, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a déclaré à l'égard de Jean-Luc Mélenchon: "Il a parfois besoin de petits rappels (sur l'indépendance syndicale, ndlr) ce que la CGT ne manque pas de faire systématiquement, pour dire que les organisations syndicales sont là pour défendre les travailleurs et les travailleuses et ne se laisseront instrumentaliser par aucun objectif partisan".