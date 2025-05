1er-Mai : à Narbonne, le Rassemblement national drague les milieux patronaux

Article Suggestions

Marine Le Pen et Jordan Bardella étaient côte à côte ce 1er-Mai pour un meeting aux aires de campagne présidentielle à Narbonne. Plus de 8.000 personnes étaient réunies, laissant de nombreux militants à l'extérieur faute de place. Après la condamnation de Marine Le Pen, les soutiens du Rassemblement national semblent plus mobilisés que jamais.