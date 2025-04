La France ne se définit «ni par une race, ni par une religion», affirme Emmanuel Macron

Ce mercredi, le président de la République Emmanuel Macron a assuré durant la cérémonie militaire commémorant la bataille de Camerone, à Aubagne, que la France ne se définit "ni par une race, ni par une religion, ni par une identité figée", faisant directement écho au meurtre d'Aboubacar Cissé dans une mosquée la semaine dernière.

La France ne se définit "ni par une race, ni par une religion, ni par une identité figée", a affirmé mercredi Emmanuel Macron lors d'une cérémonie militaire commémorant la bataille de Camerone, à Aubagne, où est basé le commandement de la Légion étrangère.

Des représentants d'institutions musulmanes ont dénoncé un "climat islamophobe ambiant"

La France est une "patrie de volonté et de bravoure, qui ne se définit ni par le sang, ni par une race, ni par une religion, ni par une identité figée", a déclaré le président de la République devant plusieurs dizaines de légionnaires, réunis pour commémorer la bataille de Camerone le 30 avril 1863 au Mexique.

La France se définit par "une volonté chaque jour recommencée d'accomplir de grandes choses avec une poignée de notre terre dans la main. Un rêve d'universel, un idéal, cette solidarité, cette fidélité à la patrie", a poursuivi Emmanuel Macron, qui s'est déplacé à Aubagne (Bouches-du-Rhône) pour commémorer la bataille de Camerone, événement fondateur de la Légion étrangère, célébré chaque année par tous les régiments.

Emmanuel Macron a prononcé ce discours après avoir reçu mardi des représentants d'institutions musulmanes qui ont dénoncé le "climat islamophobe ambiant" et demandé au président de la République des "actes concrets" pour les protéger, après le meurtre d'un fidèle dans une mosquée du Gard.

62 légionnaires français ont résisté à 2.000 soldats mexicains durant la bataille de Camerone

À Aubagne, le président a passé en revue les troupes de la Légion étrangère, force combattante de l'armée de terre qui compte plus de 9.500 hommes. Près de 150 nationalités se côtoient au sein de la Légion étrangère, où les légionnaires sont commandés par des officiers français. L'hymne national a été joué et deux avions Rafale ont survolé la cérémonie à laquelle ont assisté les élus locaux et plusieurs centaines de spectateurs.

Fête de la légion, la cérémonie de Camerone commémore une bataille survenue à Camerone, dans l'État de Veracruz, dans l'est du Mexique, au cours de laquelle 62 légionnaires français ont résisté à 2.000 soldats mexicains lors de l'expédition française au Mexique.

Le président Macron a décrit la bataille menée par une "poignée de légionnaires assiégés par 2.000 ennemis" qui ont "tenu une position pendant 11 heures", saluant une "histoire de courage insensé". Chargés de protéger le passage d'un convoi de ravitaillement des troupes françaises qui assiégeaient la ville proche de Puebla, les légionnaires retranchés dans une hacienda du village de Camaron de Tejeda avaient fait le serment de se battre jusqu'à la mort.

Après une journée d'affrontement, les derniers encore en état de combattre refusèrent de se rendre et chargèrent les Mexicains à la baïonnette.