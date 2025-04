Invité ce mercredi de l'émission "On marche sur la tête" animée par Cyril Hanouna, le Directeur Général Opinion Groupe Ifop, Frédéric Dabi en a profité pour évoquer l'importance de la notoriété dans les sondages d'opinion.

Ce mercredi, Frédéric Dabi, directeur de l'Ifop et invité de Cyril Hanouna dans l'émission On marche sur la tête, a évoqué la nécessité de la notoriété dans les sondages d'opinion. "Tout le monde se focalise sur la popularité. Il faut d'abord voir si vous êtes connu", explique-t-il.

"On pose une question plutôt gentille : bonne ou mauvaise opinion ? Mais on laisse en clair 'Je ne le connais pas suffisamment' et il y a beaucoup de ministres qui se pensent être connus, mais qui souffrent d'un déficit de notoriété", conclut-il.