Pascal Praud et vous - Jean Lassalle : «J'ai été détruit par le système»

Alors qu'il présente son spectacle "Jean dans la salle", l'ancien candidat à la présidentielle, Jean Lassalle, était l'invité de l'émission "Pascal Praud et vous" tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. L'ex-député des Pyrénées-Atlantiques évoque ses dernières déceptions électorales.

Candidat aux élections présidentielles de 2017 et de 2022, Jean Lassalle est devenu une figure de la scène politique française. À l'occasion de son spectacle "Jean dans la salle", celui qui a été député de la quatrième circonscription des Pyrénées-Atlantiques de 2002 à 2022 pose son regard sur l'origine de sa personnalité. "Ce n'est pas moi qui suis devenu comme ça, c'est la société tout entière qui est devenue ainsi. Il n'y a pas de place pour des personnalités entières, qui n'acceptent pas la fatalité. Je me suis retrouvé relégué à moi-même (...) J'ai été détruit par le système", lâche-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous, évoquant ses derniers échecs électoraux.