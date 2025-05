«Nos concitoyens veulent une justice efficace et rapide» : les magistrats inquiets face à une circulaire de Gérald Darmanin

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a appelé les magistrats à la "vigilance" sur "la bonne utilisation de l'argent public". Une intervention qui a choqué ces derniers, qui redoutent de ne plus pouvoir réaliser correctement leur métier et leurs enquêtes.

Gérald Darmanin appelle les magistrats à la vigilance sur la bonne utilisation de l'argent public. Dans un contexte de grande tension budgétaire, le ministre de la Justice demande d'évaluer la nécessité de chaque acte. Les magistrats eux, ne comprennent pas, estimant faire des efforts au quotidien.

Un rendez-vous prévu la semaine prochaine

Face à la circulaire du garde des Sceaux, les magistrats craignent de bénéficier de moins de frais de justice, ce qui les empêcherait de réaliser correctement leur métier et leurs enquêtes. "C'est quand même difficile pour un magistrat de se dire : je vais renoncer à une analyse toxicologique, je vais renoncer à une expertise sanguine ou une expertise ADN", affirme Ludovic Friat, président de l'Union syndicale des magistrats.

Un scénario catastrophe pour le magistrat. "Les impacts concrets pour les justiciables, ça serait des enquêtes peut-être moins bien faites, moins d'expertise scientifique. Les réalités que ça pose à nous, c'est que nos concitoyens veulent une justice efficace et une justice rapide. Et si on veut cette justice efficace, rapide, il faut savoir que cela a un coût" assure-t-il.

Les magistrats du tribunal de Paris devraient s'entretenir avec Gérald Darmanin la semaine prochaine, pour se faire entendre et avoir plus de précisions sur cette circulaire.