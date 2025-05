Le nouveau haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie a pris ses fonctions

Nouveau haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie, Jacques Billant a pris officiellement ses fonctions ce samedi, lors d'une cérémonie à Nouméa en présence de Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Son arrivée intervient alors que les discussions sur le futur statut de l'archipel patinent et que les tensions restent vives sur le territoire.

Le nouveau haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie, Jacques Billant, a pris officiellement samedi ses fonctions dans un contexte marqué par les négociations sur l'avenir institutionnel de l'archipel, un an après les violences de mai 2024.

Il succède à Louis Le Franc

La cérémonie officielle de prise de fonction s'est tenue à Nouméa en présence du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, ainsi que d'élus et de représentants civils et militaires. Un dépôt de gerbe a symbolisé cette prise de fonction.

Jacques Billant, haut-fonctionnaire de 59 ans qui était jusqu'alors préfet du Pas-de-Calais, succède à Louis Le Franc, nommé dans le Finistère. Il a dirigé plusieurs préfectures ultramarines et a été chef de cabinet au ministère de la Justice. "Avec l'ensemble de ses services, il aura notamment pour mission d'accompagner les collectivités locales et les Calédoniens sur le chemin de la reconstruction", écrit le haut-commissariat sur X.

Son arrivée intervient alors que les discussions sur le futur statut de la Nouvelle-Calédonie patinent et que les tensions restent vives, un an après les émeutes historiques qui ont touché le territoire, faisant 14 morts et plus de deux milliards d'euros de dégâts. Pour parvenir à rétablir l'ordre, Louis Le Franc avait imposé un couvre-feu resté en vigueur plus de six mois et pris plusieurs autres mesures restrictives.

Représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire a la charge des intérêts nationaux et assure la direction des services de l'État sur le territoire. Il a pour mission le maintien de l'ordre, la protection des personnes et des biens. Il est aussi préfet de la zone de défense de Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.