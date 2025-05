AFP / © Louis de Ducla / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

1er-mai à Paris : le Parti socialiste dénonce des agressions contre ses militants et élus

Le Parti socialiste a dénoncé jeudi des agressions de black blocs contre ses militants et élus lors du cortège parisien du 1er mai. Olivier Faure et Boris Vallaud ont fustigé des violences qu’ils jugent contraires aux luttes sociales et annoncé des suites judiciaires.