À Narbonne, Marine le Pen et Jordan Bardella veulent s'afficher unis, sur fond de présidentielle 2027

Marine Le Pen et Jordan Bardella tiennent ce jeudi un grand rassemblement à Narbonne. Un rendez-vous politique important pour le Rassemblement national, d'autant plus depuis que le patron du parti à la flamme est devenu le candidat de secours officiel.



C’est le grand retour de la fête de la Nation pour le Rassemblement national. Et c’est à Narbonne, dans l’Aude, que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont choisi d’organiser leur grand meeting, qui remplace depuis trois ans maintenant le traditionnel hommage du Rassemblement national à Jeanne d’Arc.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une nouvelle démonstration de force

Un événement d’autant plus politique qu’il rassemble côte à côte Marine Le Pen et le jeune président du RN, Jordan Bardella. Plus d’un mois après sa condamnation et le rassemblement de la place Vauban, qui avait obtenu un succès relatif, Marine Le Pen donne ainsi rendez-vous à ses électeurs à Narbonne, dans un département où le RN a enregistré des scores sans précédent aux dernières élections législatives.

Objectif : une nouvelle démonstration de force aux côtés de Jordan Bardella, désormais candidat de secours officiel. "Si Marine Le Pen devait être empêchée de se présenter à l'élection présidentielle, je pense pouvoir vous dire que je serais son candidat", a-t-il confié mardi sur le plateau de La Grande interview Europe 1.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Comment se prépare Jordan Bardella en cas d'inéligibilité de Marine Le Pen pour 2027

Marine Le Pen pas encore hors course

Au programme, deux discours ce jeudi après-midi : celui de la cheffe de file des députés RN d’abord, suivi par Jordan Bardella. Face aux 5.000 personnes attendues, le duo, qui se présente toujours comme un ticket gagnant, devrait réaffirmer son unité, sans s’étendre sur une éventuelle candidature de Jordan Bardella, bien au contraire.

"On veut rappeler qu’on prépare dans tous les cas l’alternance pour 2027" explique-t-on dans les rangs du RN. En clair, pas question pour Marine le Pen de céder sa place aujourd’hui, elle reste la candidate désignée, au moins jusqu’au résultat de l’appel en 2026.