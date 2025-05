Éducation : Macron va lancer une convention citoyenne sur «les temps de l'enfant»

Article Suggestions

Le président Emmanuel Macron va lancer une convention citoyenne sur les temps de vacances et les horaires scolaires, indique l'Élysée dans un communiqué. Pour le chef de l'État, "l'organisation des journées de nos élèves" doit être "plus favorable à leur développement et aux apprentissages", affirme-t-il dans les colonnes du "Parisien".