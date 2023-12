Nouvel An : à New York, le casse-tête pour sécuriser le mythique quartier de Times Square

Dans de nombreuses villes du monde, le passage à la nouvelle année sera aussi un défi sécuritaire. Ce sera le cas sur les Champs-Élysées, à Paris, mais aussi sur la mythique place Times Square de New York. Les manifestants pourraient venir jouer les trouble-fête lors du traditionnel Ball Drop, suivi en direct par des millions d'Américains. C'est une tradition bien new yorkaise de venir dire au revoir à l'année écoulée et d'accueillir la nouvelle année à Times Square.

Le clou du spectacle, c'est bien évidemment la gigantesque boule disco. Cette année, elle pèse plus de cinq tonnes et elle est recouverte de triangles en cristal, au nombre de 2.688 pour être précis. À 23h59, elle commencera à descendre le long d'un mât. Une descente qui s'achèvera à minuit pile, accompagnée bien sûr du traditionnel compte à rebours. Sur place, on attend 1 million de personnes. Un casse-tête sécuritaire, d'autant que cette année, des manifestations pro-palestiniennes pourraient venir troubler les festivités.

"La police est prête à tout"

C'est en tout cas ce que redoute Eric Adams, le maire de New York. "Nous sommes persuadés qu'il y aura des tentatives d'utiliser l'événement pour faire entendre certaines préoccupations que les gens peuvent avoir. La police est prête à tout", assure l'élu.

La police a sorti le grand jeu. Brigade antiterroriste, patrouille avec des chiens, survols par drones et hélicoptères... Rien n'est laissé au hasard. "On est prêts, quel que soit le nombre, on est prêts pour différents groupes, à différents endroits. On fera en sorte que l'événement se déroule de manière sûre et paisible", insiste John Hart, du service de renseignement et de l'antiterrorisme de la police new yorkaise.

New York entend bien commencer l'année 2024 sans laisser quiconque gâcher la fête.