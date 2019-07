L'Éthiopie a planté 353 millions d'arbres en une journée, un record

C'est un record. Le 29 juillet dernier, l'Éthiopie a planté 353.633.660 arbres en seulement 24 heures, rapporte Ouest-France. Le pays africain bat ainsi le dernier record en date, détenu par l'Inde, qui avait planté 60 millions d'arbres en une journée en 2017.

Lutter contre le réchauffement climatique et la déforestation

Comme le précise RFI, cette journée s'inscrivait dans le cadre d'un plan de reboisement lancé en mai dernier par le Premier ministre Abiy Ahmed, "Héritage vert", et qui prévoit de planter 4 milliards d'arbres avant début octobre et la fin de la saison des pluies, pour lutter contre le réchauffement climatique et la déforestation. Le Premier ministre a lui-même montré l'exemple en plantant des arbres dans le sud du pays.

Selon l'ONU, au cours du 20e siècle, la couverture forestiere de l'Éthiopie est passée de 35 à 4%.