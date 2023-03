Le pape François hospitalisé : l'heure est à la prière pour les fidèles de l'Église

Quelques fidèles arrivent à Saint-Louis-des-Français, dans le cœur de Rome, à trois jours du début de la Semaine sainte. Leurs prières vont naturellement au pape François. Le souverain pontife est actuellement soigné à l'hôpital Gemelli, pour une "bronchite infectieuse". Cela aurait permis une "nette amélioration" de son état de santé, a indiqué ce jeudi le personnel hospitalier.

"On était à son audience et le fait de savoir qu'il a été hospitalisé dans la foulée, ça nous a fait quelque chose", confient Inès et Jean-Baptiste dans l'église de Rome à Europe 1. "On espère qu'il se rétablira et on connaît son âge, donc ça nous touche tous. En ce moment, on vit avec le pape cette difficulté. On espère tous qu'il va se rétablir."

Pâques sans le pape

Ces fêtes de Pâques à Rome pourraient être particulières. Elles pourraient être célébrées en l'absence du pape. Les fidèles sont pris de court. "Pâques sans pape. C'est vrai que c'est difficile de vivre une semaine pascale peut-être sans lui", estime Jean-Baptiste. "On verra comment ça se passe", ajoute Inès. "On espère qu'en cette semaine particulière où beaucoup de chrétiens seront ensemble autour de la foi vont lui permettre de guérir." Daniel estime pour sa part que le pape "vit la Semaine sainte à sa façon, là où il y est, avec tous les chrétiens du monde".

François ne sortira pas de l'hôpital avant quelques jours. Il ne pourra donc vraisemblablement pas célébrer la messe des Rameaux, ce dimanche.