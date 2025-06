Trophées Europe 1 de l'Avenir 2025 : découvrez le trophée coup de cœur des 10 ans

Avec ses Trophées de l’Avenir, Europe 1 récompense chaque année des entreprises, des associations ou des collectivités locales pour leur audace, leur innovation et leur côté visionnaire. Découvrez le trophée coup de cœur des 10 ans.

Café Joyeux : Des restaurants qui rendent le handicap visible et valorisé

En décembre 2017 ouvre le tout premier Café Joyeux, un restaurant solidaire pensé pour former et employer des personnes atteintes majoritairement de trisomie 21 ou de troubles cognitifs, comme l’autisme. Cette "joyeuse maison" se donne pour mission de construire un modèle rentable et humain, faisant de la différence une force, au sein d’une entreprise qui se veut ordinaire.

À l’issue d’un parcours de formation adapté, les "équipiers joyeux " sont embauchés en CDI dans les différents établissements. En fonction de leurs capacités et toujours accompagnés par des managers bienveillants, ils assurent divers métiers de la restauration : accueil, caisse, cuisine ou service en salle.

Après Bordeaux, une quatrième ouverture prévue début 2020, le réseau s’étend à Lille, Lyon, Tours et Versailles.



Un café solidaire pour soutenir la mission



Pour pérenniser leur projet et financer leur développement, l’équipe de Café Joyeux a lancé sa propre marque de café solidaire. Cette activité intègre toute la chaîne de valeur : sélection, torréfaction et distribution. Vendu en grains, moulu ou en capsules sous la marque « Joyeux, servi avec le coeur », ce café est disponible en ligne et dans les établissements du réseau.

Il s’agit d’un café de spécialité, assemblé par une Meilleure Ouvrière de France, torréfié à Strasbourg, puis conditionné à Paris par une trentaine de personnes en situation de handicap. Un modèle économique basé sur la vente ou la location.